Шесть распространенных привычек могут ускорить процесс старения организма

Мужчин и женщин подстерегают шесть «ловушек старости». Подробнее о них рассказали ученые из Университета Гарварда.

Преждевременное старение можно предотвратить, если обратить внимание на шесть факторов. Прежде всего нужно контролировать время нахождения под солнечными лучами. Загар придаст дополнительную привлекательность. Однако это временный эффект, за которым последует активное старение организма.

К тому же старость приближают сладости. В частности это газированные напитки, содержащие сахар. У тех, кто не занимается спортом, старость наступает быстрее. То же самое касается тех мужчин и женщин, которые мало спят. Стресс — это еще одна «ловушка старости». Организм быстрее стареет и из-за курения, отмечают специалисты. К тому же такая привычка особенно опасна при коронавирусе, отмечает телеканал «360».