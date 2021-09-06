Депутат Онищенко раскритиковал идею сократить количество школьных классов в России

Идею пересмотра школьных программ и сокращения количества классов с 11 до девяти раскритиковал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Реализация подобной идеи потребует кардинального пересмотра учебных стандартов, чтобы соотнести их с высшим образованием. Тему сокращения классов сначала следует обсудить в профессиональном сообществе. Против такой инициативы будет возражать Российская академия образования, уверен Онищенко.

«Если мы будем [делать] девять классов образования, то нам надо менять идеологию высшего образования», — подчеркнул депутат.

Онищенко назвал предложение о сокращении классов в школах спорным и вычурным. В профессиональных кругах такая инициатива не обсуждалась. Депутат предложил представить медика, который закончил только девять классов. Сделать это практически невозможно, передает слова Онищенко NEWS.ru.