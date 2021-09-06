Эксперт рассказал, как расширение выпуска гражданских судов скажется на верфях Петербурга

Представитель АО «Средне-Невский судостроительный завод» Семен Лишица прокомментировал решение губернатора Петербурга Александра Беглова о расширении выпуска гражданской продукции.

Поставленная Бегловым задача по переходу предприятий ОПК на гражданское судостроение позитивно скажется на развитии верфей, рассказал журналистам «Невских новостей» представитель «Балтийского завода» Семен Лишица.

Он отметил, что Северная столица по праву считается «родиной» отечественного судостроения, и задача главы города продолжать работу именно в этом направлении. В настоящее время в Петербурге функционируют 160 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работающие на заводах специалисты обладают всеми необходимыми навыками и являются профессионалами, поэтому они смогут успешно реализовать поставленные цели, подчеркнул эксперт.

Семен Лишица напомнил, что направление на развитие гражданского судостроения дал несколько лет назад генеральный директор ОСК («Объединенная судостроительная корпорация»), поэтому не составит труда двигаться в этой сфере более активно, считает собеседник. Специалист обратил внимание, что многие технологии при строительстве военных кораблей применяются и в гражданском судостроении.

Лишица выразил уверенность, что верфи Санкт-Петербурга успешно справятся с преобразованиями и изменениями в производственных процессах, которые неизбежны при активном переходе на гражданское строительство.

Президент России Владимир Путин ранее дал указание увеличить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30 % от общего объема выпуска, а к 2030 году — до 50 %.