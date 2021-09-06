Sohu: Польша сильно преувеличила «страшное пророчество» о крахе российской авиации

«Страшные» прогнозы польских СМИ о том, что российская авиация якобы может окончательно растерять свои позиции в мире, не оправдались. Напротив, Москва регулярно обновляет авиапарк новыми боевыми машинами, а старые модели проходят глубокую модернизацию. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что не так давно в Польше раскритиковали состояние авиационной сферы в России. Военное экспертное сообщество посчитало, что ВВС РФ якобы стремительно устаревают, поскольку состоят из самолетов преимущественно советского производства. Однако китайские обозреватели убеждены, что поляки зря недооценивают потенциал российской авиации.

«Проклятие из Польши. <…> Российская авиация вот-вот рухнет, по крайней мере, так думают поляки», — иронизируют в Sohu.

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Польские аналитики поделились, что в распоряжении российского оборонного ведомства сейчас находятся около 1,4 тыс. боевых самолетов различных типов. По этим показателям Москва превосходит Китай, однако уступает американским ВВС, при этом продолжая удерживать вторую позицию в мире по мощи военной авиации. Однако в будущем, продолжили поляки, страна рискует откатиться на более низкую строчку из-за якобы устаревания ее авиапарка и медленных темпов его обновления.

«Возможно, российская авиация действительно слабеет?» — задались вопросом в Китае.

Впрочем, в издании убеждены, что состояние российских ВКС куда более оптимистично, нежели их представили польские журналисты. По словам китайских аналитиков, за последние несколько лет в авиационный парк РФ поступило много новых тяжелых истребителей, а старые прошли основательную модернизацию.

wikipedia.org / Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

Кроме того, в ближайшее время ожидается выход серийного производства истребителей пятого поколения Су-57 на высокие темпы, в результате чего Россия получит 78 новых машин. Так, боевые возможности российской авиации только улучшатся.

На этом фоне Москва развивает производство истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков, в частности, обновляет Су-24 и Су-25. Это позволяет ей на 25% увеличить ударные возможности этих самолетов, а также на 40% повысить их живучесть.

«Предсказание Польши о "крахе" воздушной мощи России сильно преувеличено», — убеждены авторы статьи.

Успешное будущее российского авиапарка будет зависеть от расширения его производственных мощностей, и первые шаги в этом направлении в России уже делаются. В этой связи польские эксперты излишне драматизировали в своем страшном пророчестве, подытожили в издании.