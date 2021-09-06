Социолог объяснил, почему мужчины в России умирают чаще женщин

Главные причины, по которым трудоспособные мужчины в России умирают чаще, чем женщины, назвал социолог Александр Синельников.

Недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России фиксируется высокая смертность среди мужчин трудоспособного возраста. В большинстве случаев так происходит из-за вредных привычек, стереотипов и профессиональных рисков, отметил социолог.

«Среди причин смерти в трудоспособном возрасте очень большую роль играют несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства. Все это, в основном, приходится на мужское население», — цитирует его телеканал «360».