Свыше 400 сирийских боевиков добровольно сложили оружие в провинции Деръа

Источники в сирийских силовых структурах сообщили о 430 боевиках, которые добровольно сложили оружие и согласились пойти на перемирие с властями.

О перемирии между членами сирийских бандгрупп и Дамаском РИА Новости рассказал источник в сирийских силовых структурах. По его словам, в понедельник боевики сложили оружие и согласились пойти на процедуру перемирия.

«Четыреста тридцать боевиков и 24 военнослужащих, нарушивших распорядок службы в Деръа Аль-Балад согласились урегулировать свой статус и сдали 105 единиц оружия в центре примирения», — сказал собеседник.

Боевики начали прибывать в центр с утра. Власти предложили им принять все условия примирения, в противном случае правительственные войска могли развернуть в провинции операцию. Ранее боевики и власти провинции уже подписывали соглашение, которое подразумевало возможность для бывших боевиков урегулировать свой статус. Однако не все члены бандгрупп согласились сдать оружие и дать войскам установить девять блокпостов.

На прошлой неделе боевики нарушили соглашение и спровоцировали операцию правительственных войск в административном центре провинции. Вновь достичь соглашения удалось лишь в воскресенье и при посредничестве Центра примирения враждующих сторон.