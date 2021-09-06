Экс-сенатор Клинцевич объяснил, почему Вашингтон бросил в Кабуле сотни граждан США

Вашингтон столкнулся с серьезной дилеммой: стоит ли вывозить из Кабула тех афганцев, которые за 20 лет американской миссии в республике успели получить гражданство США.

Этот щекотливый вопрос обсудили гости студии Медиагруппы «Патриот», которая провела пресс-конференцию, посвященную афганскому вопросу. В качестве приглашенного эксперта в конференции принял участие экс-сенатор, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Экс-сенатор отметил, что в Кабуле застряло около шести самолетов с «американцами» на борту, но покинуть Афганистан они не могут из-за запрета госдепартамента. Вокруг этих людей, желающих укрыться в США от мести боевиков, было сломано немало копий по ту сторону Атлантики, но Клинцевич уверен, что в Вашингтоне просто не понимают, как поступить с американскими «гражданами».

«Нужны они или нет, и что они будут делать в Афганистане?» — выразил сомнение экс-сенатор.

По его мнению, Белый дом также пытается просчитать, какие трудности могут создать тысячи афганских беженцев, и не проникнут ли вместе с ними в страну радикально настроенные сторонники «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Согласно пессимистичному прогнозу бывшего сенатора, вопрос с беженцами будет беспокоить американскую общественность недолго: после окончательного вывода солдат интерес к Афганистану в США быстро пойдет на спад, а потом о брошенных афганцах забудут.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации