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Деятельность российского филиала Фонда Фридриха Эберта могут признать нежелательной

Деятельность российского филиала Фонда Фридриха Эберта могут признать нежелательной

Российский филиал Фонда Фридриха Эберта снова рискует пополнить списки нежелательных организаций, поскольку его деятельность может представлять угрозу для страны.

В 2017 году Фонд Фридриха Эберта (ФФЭ) уже попадал в поле зрения депутатов Госдумы, однако ему удалось избежать статуса нежелательной организации, передает ФАН. Тогда поводом для этого послужила ситуация, когда гимназист из Нового Уренгоя произнес в бундестаге речь про солдата вермахта, который скончался в советском плену, не скрывая при этом своего сочувствия к нему.

Выступление школьника очень удивило российскую общественность и даже взволновало. Люди начали высказывать различные предположения. Самой популярной и правдоподобной версией является то, что молодой человек подвергся идеологической обработке, а российский филиал ФФЭ, который, по неуточненным данным, финансировал поездку гимназистов в Германию.

Тогда на эту ситуацию отреагировали депутаты Государственной думы. Виктор Водолацкий выступил с предложением проверить работу немецкого фонда. Его коллега Евгений Федоров написал обращение в Генпрокуратуру, в котором просил признать ФФЭ нежелательным в России.

Фонд Фридриха Эберта обосновал свой филиал в России еще в 1989 году. Организация имеет несколько представительств в Москве и Петербурге, а также ведет активную деятельность в регионах. География Фонда удивляет своими масштабами — НПО проводила мероприятия в Сибири, Магадане и других частях России. На официальном сайте подчеркивается, что ФФЭ вносит вклад «в устойчивое демократическое развитие» РФ.

Однако не все так уверены в благих намерениях организации. К примеру, политолог Сергей Марков расценил скандал с уренгойским школьником, как попытку Германии при помощи Фонда «смыть» с себя позор предков, который плотным слоем лег на них во время Второй мировой войны.