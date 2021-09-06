Деятельность российского филиала Фонда Фридриха Эберта могут признать нежелательной

Российский филиал Фонда Фридриха Эберта снова рискует пополнить списки нежелательных организаций, поскольку его деятельность может представлять угрозу для страны.

В 2017 году Фонд Фридриха Эберта (ФФЭ) уже попадал в поле зрения депутатов Госдумы, однако ему удалось избежать статуса нежелательной организации, передает ФАН. Тогда поводом для этого послужила ситуация, когда гимназист из Нового Уренгоя произнес в бундестаге речь про солдата вермахта, который скончался в советском плену, не скрывая при этом своего сочувствия к нему.

Выступление школьника очень удивило российскую общественность и даже взволновало. Люди начали высказывать различные предположения. Самой популярной и правдоподобной версией является то, что молодой человек подвергся идеологической обработке, а российский филиал ФФЭ, который, по неуточненным данным, финансировал поездку гимназистов в Германию.

Тогда на эту ситуацию отреагировали депутаты Государственной думы. Виктор Водолацкий выступил с предложением проверить работу немецкого фонда. Его коллега Евгений Федоров написал обращение в Генпрокуратуру, в котором просил признать ФФЭ нежелательным в России.

Фонд Фридриха Эберта обосновал свой филиал в России еще в 1989 году. Организация имеет несколько представительств в Москве и Петербурге, а также ведет активную деятельность в регионах. География Фонда удивляет своими масштабами — НПО проводила мероприятия в Сибири, Магадане и других частях России. На официальном сайте подчеркивается, что ФФЭ вносит вклад «в устойчивое демократическое развитие» РФ.

Однако не все так уверены в благих намерениях организации. К примеру, политолог Сергей Марков расценил скандал с уренгойским школьником, как попытку Германии при помощи Фонда «смыть» с себя позор предков, который плотным слоем лег на них во время Второй мировой войны.