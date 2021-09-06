Итоги расследования крушения Ту-154 в Смоленске подорвали доверие к полякам

Польша 11-й год продолжает расследовать обстоятельства авиакатастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2011 года, когда погибли 96 человек, в том числе польские политики и государственные деятели. Однако это расследование уже превратилось в часть политического спектакля.

Об этом в авторской колонке для информационного портала «ПолитНавигатор» пишет польский политолог Матеуш Пискорский, по словам которого, то, чем занимается Варшава, пытаясь выяснить причины трагедии, нельзя назвать расследованием.

«На самом деле представители польской правящей партии «Право и справедливость» превращают расследование трагедии в фарс. Партийные следователи под руководством бывшего министра обороны Антония Мацеревича рассматривают на полном серьезе самые странные конспирологические теории, пытаясь периодически заинтересовать ими общественность», — отмечает Пискорский.

По его словам, Мацеревич несколько раз пытался собрать «спецкомиссию» для расследования причин авиакатастрофы, созывая в нее разных эксцентричных ученых, которые порой не имели никакого отношения к профессионалам, специализирующимся на анализе авиационных катастроф.

При этом бывший министр настойчиво оспаривал авторитет госструктур, отвечавших за проведение расследований – Государственного комитета расследований авиапроисшествий и даже прокуратуры.

wikipedia.org / Stauffenberg / Общественное достояние

Мацеревич и возглавляемая им странная компания самопровозглашенных экспертов, много раз обещали закончить работу над итоговым рапортом о итогах комиссии, но каждый раз раскрывали только часть сделанных ими выводов. И делали они это, как правило, каждый год 10 апреля – в очередную годовщину катастрофы под Смоленском.

«Главный их тезис: президентский борт Ту-154М был сбит в результате акта агрессии, совершенного российской стороной (говорится, что решение было принято на самом высоком уровне в Кремле) при поддержке тогдашнего премьер министра Польши, ныне лидера парламентской оппозиции Дональда Туска, - напоминает польский политолог. - Российско-польский "заговор" якобы имел одну цель: убийство известного антироссийскими выпадами тогдашнего президента Леха Качиньского».

Никакие другие варианты комиссия «экспертов» даже не рассматривала, сосредоточив усилия лишь на технических деталях покушения.

В результате из-за повышенного «уровня бредовости» в докладах комиссии Мацеревича, вся ее деятельность превратилась в цирк, а выступления этой комиссии уже никто не воспринимал всерьез.

«Может быть, именно поэтому итоговый рапорт спецкомиссии был принят непублично. 10 августа за него проголосовали члены комиссии, правда не все, но только те, которых Мацеревич решил оповестить про заседание, — сообщает политолог в заключение. — Говорят, что рапорт насчитывает 300 страниц, но его содержания никто не знает, включая родственников и близких жертв авиакатастрофы».

Таким образом, подчеркивает Пискорский, попытка использовать человеческую трагедию в политических целях привела к тому, что польский политический класс полностью лишился доверия.