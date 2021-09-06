В Москве из-за задымления экстренно эвакуируют людей со станции метро «Проспект Вернандского»

Станцию метро «Проспект Вернандского» закрыли на вход из-за задымления в павильоне. Оттуда экстренно эвакуировали всех людей, сообщили в Департаменте транспорта.

Согласно предварительным данным, причиной задымления стало возгорание в вагоне поезда, который двигался в сторону центра столицы. Пожар начался во время перегона состава между станциями «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского».

Эксперты уже установили причину пожара. По их словам, в вагоне поезда произошло короткое замыкание. В данный момент возгорание ликвидировано порошковым огнетушителем. Ведутся работы по восстановлению работы метрополитена.