Глава ФЗНЦ рассказал о неординарных обстоятельствах знакомства с сыном Каддафи

Социолог Максим Шугалей поделился подробностями знакомства с сыном бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, которого семь лет удерживали в тюрьме боевики.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей написал в Telegram-канале, что приветствует освобождение сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саади из триполитанской тюрьмы «Митига». С Каддафи-младшим Шугалей познакомился там же: российский социолог провел в заточении полтора года вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном, напоминает ФАН.

«Нам обоим выпала «черная метка» — оказаться в одной из самых страшных ливийских тюрем — «Митига». Как и я, Саади попал туда ни за что. Он провел в заключении семь страшных лет», — указал Шугалей.

Социолог отметил, что Саади пришлось в тюрьме тяжело: они находились в соседних камерах, поэтому от Шугалея не укрылся тот факт, что сына Каддафи избивали и пытали тюремные надзиратели.

«Наши камеры были рядом, и пережить то адское время в «Митиге» я не пожелаю и врагу», — вспомнил социолог.

Президент ФЗНЦ выразил надежду на то, чтобы бывший «сосед» восстановит здоровье на свободе и больше не станет жертвой «правосудия». На волю сына экс-лидера Ливии выпустили в ночь на 6 сентября. После этого Каддафи-младший покинул страну и улетел в Турцию.