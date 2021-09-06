В Госдуме призвали принять меры в отношении депутатов с двойным гражданством

Иностранная недвижимость и двойное гражданство российских чиновников и законодателей должны наказываться, заявили депутаты Госдумы Алексей Куринный и Алексей Диденко.

Законодатели поделились взглядами на двойную жизнь некоторых видных государственных деятелей в комментарии Федеральному агентству новостей. Ограничительные меры должны быть приняты не только в отношении депутатов с двойным гражданством, но и их детей, уверен Куринный. А наличие иностранной недвижимости само по себе влечет за собой множество других действий, которые вступают в прямой конфликт с законом.

«Недвижимость — это крючок, за который можно в любой момент дернуть, вы это прекрасно понимаете. Будь то гостиница, дом, коттедж, что угодно. И самое главное — их оплата: необходимость платить за коммуналку, налоги. Она сопровождается открытием зарубежных счетов, что запрещено», — обратил внимание депутат.

Диденко поддержал коллегу и добавил, что некоторые законодатели могут преступить закон, сами того не понимая. Например, если депутат получил жилье за рубежом в наследство, он уже становится нарушителем. В таких случаях следует применять индивидуальный подход и давать нарушителям время избавиться от незаконного имущества.