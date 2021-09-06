«Пусть сами на себя обижаются»: Япония потеряла надежду на возвращение Южных Курил

Объявив о создании особого налогового режима на Курильских островах, Россия лишила Японию надежды на «возвращение» Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи под свой контроль. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Японцы претендуют на эти острова, а такие действия России затуманивают и отдаляют перспективы по их возвращению. Поэтому всякая деятельность Москвы, не согласованная с Японией, вызывает протест и негодование у официальных лиц», — объяснил эксперт.

Ранее генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что планы Москвы создать экономическую зону на Курильских островах вызывают «глубокое сожаление» и противоречат взглядам Токио.

«Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией нашей страны, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран», — пояснил Като.

Пресс-служба Фонда «Росконгресс» /

Так он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о создании «беспрецедентного» налогового режима для бизнеса на Курилах: предпринимателей освободят от уплаты налогов на 10 лет.

«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными», — отметил глава государства.

Речь пойдет о ключевых налогах: земельном, транспортном, а также на прибыль и имущество. Кроме того, планируется снизить страховые взносы до 7,6%. Помимо российских бизнесменов льготами смогут воспользоваться и иностранные инвесторы, уточнил Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

То, что на заманчивое предложение российского президента откликнутся другие страны, осознают даже в Японии. В частности, известный в Токио политолог, профессор Цукуба Ицуро Накамура заявил, что в скором времени на Курилах начнут вести экономическую деятельность различные иностранные компании, чего Москве не удавалось добиться от японского руководства с 2016 года.

Тогда Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились на двусторонней основе развивать экономику Курила, однако за пять лет ничего так и не было реализовано. Токио отказался работать на основе Конституции РФ, которая закрепляла неделимость российской территории, а значит, и признавала суверенитет над регионом.

«Если на Курилы придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит этот вопрос (для Японии). Если Япония начнет претендовать на эти острова, то встретит отпор со стороны и других стран. Потому что получится, что Япония будет ущемлять права иностранных компаний. В будущем по требованиям о возврате северных территорий Япония окажется в изоляции в мире, никто ее не поддержит», — передают его слова РИА Новости.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В свою очередь председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов подтвердил «ПС», что Россия предлагает зарубежным партнерам сделку на крайне выгодных условиях. Даже если японцы не готовы с этим мириться, Москва разовьет Курилы и без их помощи.

«Чтобы японцы согласились на экономические отношения, это надо харакири им сделать. Но поживем — увидим. Думаю, что разум возьмет вверх, он обязан, хотя я понимаю, что они под влиянием Америки находятся. Мы не можем поступиться своими возможностями, обороноспособностью страны. Ничего, и без них Курилы разовьем. Не пойдут они, пойдут другие. Экономические условия предлагаются очень хорошие. Там рядом Тихоокеанский регион — Вьетнам, Индия, Китай. Пусть сами на себя обижаются. Пожалуйста, приходите, вкладывайте деньги, зарабатывайте, хватит всем», — заявил Харитонов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ПС» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что введение целого набора налоговых стимулов благоприятно отразится на развитии Курил.

«[Ожидаем — прим. ред.] создания новых рабочих мест в области транспортной логистики, переработки рыбы, туризма, строительства новых отелей, развития туристической инфраструктуры. Это коснется всех трех муниципальных округов: Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского», — сказал Лимаренко на ВЭФ.

wikipedia.org / Public Domain

В конце июля МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп. Позднее в Москве подчеркнули, что глава кабмина самостоятельно решает, какие российские регионы ему посещать.

Курильские острова отошли России по итогам Второй мировой войны, однако Япония до сих пор считает эти территории своими, опираясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва неоднократно заявляла, что ее суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.