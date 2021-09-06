Погребинский рассказал о последствиях для Украины визита Зеленского в США

Президент США Джо Байден на прошедшей в Вашингтоне 1 сентября встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским фактически разрешил киевскому истеблишменту совершать любые преступления в том числе против, Донбасса и Крыма, выдав ему своеобразную «демократическую индульгенцию».

С таким заявлением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил директор Киевского центра политических исследований и политологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, такой индульгенцией стало отсутствие в итоговом заявлении после встречи двух президентов хоть какого-либо упоминания о Минских соглашениях и необходимости их выполнять.

«Никаких упоминаний о реализации Минских соглашений не было. Более того, американский президент позитивно оценил демократию, верховенство права, и все такое прочее на Украине. Хотя они прекрасно знают, что здесь происходит. На этом фоне одобрить политику Зеленского в смысле демократии и верховенства права – предельный цинизм», — подчеркнул политолог.

Это и означает, что американский президент выдал Зеленскому индульгенцию на все недемократичные грехи, которые происходили и происходят на Украине.

Байден таким образом поощрил украинскую власть, которая не получает подобной акцентированной поддержки от Европы. Европейцы хотя бы напоминают Киеву, что Минские соглашения необходимо выполнять всем сторонам, в том числе и украинской.

«А Байден ни разу не упоминал Минские соглашения. Поэтому президент должен быть всем доволен, но это чревато очень опасными последствиями для Украины», — предостерег Погребинский.

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На Украине обещания американцев о выделении денег и помощи в военном плане, могут быть использованы во вред, так как могут быть истолкованы горячими головами украинских политиков как призыв к каким-нибудь опасным шагам в Донбассе, или даже в Крыму.

Но, если это произойдет, все обещания Байдена, что Вашингтон Украину «не бросит», окажутся пустым звуком, предупреждает эксперт. Ведь эти обещания были озвучены одновременно с заявлением Байдена об изменении внешнеполитической доктрины США, которая теперь гласит, что Вашингтон не буде участвовать в военных конфликтах за пределами американской территории.

«А я думаю, что все наши кулебы, арестовичи и прочие порошенки этого не читают. Они читают «мы вас не бросим», — заключил Погребинский.

Напомним, долгожданная личная встреча президентов США и Украины Джо Байдена, которая неоднократно назначалась и переносилась в течение минувшего лета, состоялась 1 сентября. На встрече украинский лидер предложил главе Белого дома инвестировать в Украину 277 миллиардов долларов, вложив их в 80 проектов, призванных превратить беднейшую страну Европы в современную процветающую страну. Однако вместо этого Джо Байден лишь пообещал Зеленскому военную помощь на 60 миллионов долларов.