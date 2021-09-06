В Госдуме решительно осудили снос памятника дружбе Москвы и Киева

Демонтаж памятника, установленного в Киеве в честь дружбы с Москвой, — проявление ксенофобии президента Украины Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Информация о сносе гранитного монумента стала известна 5 сентября. По словам киевского депутата Алины Михайловой, памятный знак станет частью экспозиции «музея тоталитаризма».

Бальбек в комментарии News.ru решительно осудил демонтаж памятника, олицетворяющего дружественные отношения двух государств. По его мнению, украинские власти настолько ослеплены европейским будущим, что «оторвались от земли».

«Возможно, будущие поколения украинцев воспримут это как ошибку в межгосударственных отношениях», — отметил парламентарий.

Памятник дружбе Москвы и Киева был установлен в 2001 году. По информации телеканала «360», сейчас он находится в районной государственной администрации.