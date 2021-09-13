Не Hyatt только ленивый. Как семь мэров Владивостока закопали под отелями бюджетные деньги

Центр Владивостока вряд ли способен привести гостей города в эстетический восторг. Исключением контрастирует бухта Золой Рог. Это красиво. В сердце же столицы Приморья не покидает ощущение дискомфорта. Возможно, виной тому металлические заборы, то ли защищающие новый музыкальный фонтан от желающих искупаться в нем, то ли обозначающие границы парковки. С последними наблюдаются явные проблемы. Даже строгое 18-этажное здание краевой администрации приобретает неопрятный оттенок в окружении беспорядочно приткнувшихся японских автомобилей.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Неподалеку — строительная суета вокруг Спасо-Преображенского собора. Его начали возводить в 2011 году, а сдать планировали еще осенью 2019 года. Но по российской традиции сроки все время переносились, да и без судебных исков из-за долгов в этом богоугодном деле тоже, увы, не обошлось.

ИА «Политика Сегодня» / Мария Владимирова

Чуть поодаль от собора находится куда более скандальный долгострой столицы Приморья, этакий дальневосточный вариант петербургской «Газпром Арены». С той лишь разницей, что стадион в Северной столице все же сдали. А вот отель на Корабельной набережной Владивостока возводят уже 11-й год.

За это время в Приморском крае сменились четыре губернатора, а в новоявленной столице ДФО — семь градоначальников. Да и сам отель поменял собственника и лишился первоначального названия Hyatt, успевшего приобрести в прессе эпитет «многострадальный».

Тяжелый люкс за 18 миллиардов рублей

Построить фешенебельные отели, каких во Владивостоке еще не видали (да пока и не увидели), задумали на волне преобразований города к саммиту АТЭС-2012. К этому судьбоносному событию были возведены вантовые мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский, ставшие символами Приморья.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Две пятизвездочные гостиницы под брендом американской компании Hyatt Hotels Corporation начали строить в 2010 году. Одну — на мысе Бурный, вторую — на Корабельной набережной. Помимо номеров в отелях предусматривались залы для мероприятий, по несколько ресторанов, баров, SPA-салон, фитнес-зал, бассейн.

Но к 2012 году отели не построили. Как не сдали их ни к 2015, ни к 2016, ни к 2017.

Не возымели эффекта ни уголовные дела, возбуждаемые за халатность и превышение должностных полномочий при строительстве гостиниц, ни попытки полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева пристыдить подрядчиков. Известен его диалог с гендиректором очередной строительной компании в 2017 году.

— Вы понимаете, что вы страну подвели? Потому что вот люди приедут к нам в гости, а куда им деться? — спросил Трутнев у гендиректора компании КФК Владимира Каспина. — Мне стыдно, — ответил тот.

Не стыдно было вливать в бездонную стройку десятки миллиардов рублей. По данным краевой Счетной палаты, с 2010 по 2017 годы в два отеля было вложено 18,6 млрд рублей. Большая часть из них — бюджетные средства. В сумму более одного миллиарда обошлись проценты по взятому в банке кредиту. Обслуживание займа на достройку отеля на мысе Бурный стоило приморской казне 137 млн рублей ежемесячно. При этом депутаты решали, где взять 115 млн на питание школьников.

«Потому что деньги своровали», — емко объяснил в 2017 году Трутнев причину долгостроя.

Например, аудиторы обнаружили, что только в 2014 году из-за завышения стоимости строительно-монтажных работ впустую потрачено 250 млн рублей. Еще 27 млн истратили на фактически невыполненные заказы.

В марте 2017 года контрольно-счетная палата Приморского края после очередных выявленных нарушений рекомендовала прекратить бюджетные вливания в уставный капитал оператора строительства — ОАО «Наш дом — Приморье», экс-глава которого Марина Ломакина сначала была под домашним арестом в рамках возбужденного уголовного дела о злоупотреблении при строительстве двух отелей Hyatt, но потом отпущена под залог. Удивительно, но статус обвиняемой не помешал Ломакиной в 2016 году участвовать в праймериз «ЕР» на выборах депутатов приморского Заксобрания.

Ребрендинг по-приморски

Только третья попытка краевых властей продать хотя бы один отель оказалась результативной. В итоге оба недостроя в апреле 2019 года ушли с молотка на аукционе за 3,7 млрд рублей (при затратах в 18,6 млрд). Покупателем стало иркутское ООО «Парк-отель "Бурдугуз"», по некоторым данным подконтрольное миллиардеру Олегу Дерипаске.

В качестве партнеров новые владельцы привлекли японскую Hotel Okura Co, управляющую 78 объектами недвижимости. Так Hyatt превратились в Okura.

Для японской компании это будет первый объект в России. Звучат заявления о том, что в Токио уже сформирован штат для управления отелями, а персонал будут готовить в учебных заведениях Владивостока.

В феврале 2021 года новые собственники поспешили озвучить очередные сроки сдачи отеля на Корабельной набережной — 31 июля. Но что-то опять пошло не так.

Новые даты

Если смотреть с берега, то Okura Vladivostok на Корабельной набережной будто бы врезается в Золотой мост. Железнодорожные пути рядом со зданием, непонятные бетонные ограждения, будто бы заброшенные здания по соседству — пока месторасположение отеля вызывает сомнения в его фешенебельности.

Возможно, после озеленения территории все будет выглядеть по-другому. Полгода назад гендиректор АО «МГК «Золотой Рог» Антон Процентов заверял Юрия Трутнева, что ландшафтные работы выполнены на 50%. Но кроме нескольких хвойных деревьев с торца здания корреспондент «ПС» ничего на месте не разглядел. Тем не менее за ограждением происходит строительная суета. И высотка на 223 номера уже не выглядит такой заброшенной, какой была в 2018 году.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Новоиспеченный мэр Владивостока Константин Шестаков абсолютно спокоен за судьбу многострадальных отелей. Очередной перенос даты открытия объясняет статусом гостиницы.

«Коллеги об этом [запуске отелей раньше срока] говорили, но уже с июля текущего года говорили, что для полноценного ввода и эксплуатации отеля необходим не только фактический ввод объекта, но и наладка всех систем. Все же это высокий уровень — отель Okura — это первый пятизвездочный отель во Владивостоке, им необходимо дополнительное время для того, чтобы все отладить. Гостиница на Корабельной набережной будет открыта в текущем году. По мысу Бурный у меня, к сожалению, актуальной информации нет. Насколько я понимаю, его открытие перенесено на следующий год», — сказал Шестаков корреспонденту «ПС».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Восточный экономический форум в очередной раз обнажил проблему с нехваткой мест для размещения участников. И это в условиях пандемии, когда зарубежных гостей было не так много, как раньше. За две недели до начала ВЭФ-2021 в сентябре свободных номеров в отелях Владивостока не было. А скромные трехзвездочные гостиницы совсем нескромно поднимали ценник раза в два.