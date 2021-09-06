Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо

Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщили СМИ со ссылкой на адвоката звезды кинематографа.

Причина смерти артиста пока сообщается. Позже родственники Жан-Поля Бельмондо объявят дату и место проведения церемонии прощания и похорон актера.

Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт. После этого он на протяжении семи лет не появлялся на экране. В возрасте 75 лет Жан-Поль Бельмондо снялся в фильме «Человек и его собака» режиссера Франсиса Юстера. В 2015 году артист завершил карьеру в кино.

Широкую известность Жан-Поль Бельмондо получил после съемок в фильме «На последнем дыхании» режиссера Жан-Люка Годара. Актер сыграл преступника Мишеля Пуаккара. Также он запомнился своими ролями в кинолентах «Профессионал» и «Наследник». Бельмондо был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер.