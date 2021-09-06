Клинцевич разоблачил тайный замысел США при выводе войск из Афганистана

Американские власти ведут «лукавую игру» в Центральной Азии, уверен председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Эксперт отметил, что вывод контингента американских войск с афганской территории является частью тайных замыслов Вашингтона касательно взаимодействия с радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России). Бывший сенатор рассказал об этом в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», слова Клинцевича приводит ФАН.

«В этой игре я вижу лукавство, потому что официальные военные власти США передали оружие, технику, боеприпасы и снаряжение "Талибану", а не представителям законной власти, которых они готовили», — разоблачил Клинцевич намерения Вашингтона.

По его словам, в руках талибов оказались колоссальные запасы американского вооружения, боевой техники, боеприпасов и прочего военного имущества, причем в полностью исправном состоянии. Это трудно объяснить иначе, чем сотрудничеством США с «Талибаном», резюмировал эксперт.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации