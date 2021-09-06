Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Клинцевич разоблачил тайный замысел США при выводе войск из Афганистана

Клинцевич разоблачил тайный замысел США при выводе войск из Афганистана

Американские власти ведут «лукавую игру» в Центральной Азии, уверен председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Эксперт отметил, что вывод контингента американских войск с афганской территории является частью тайных замыслов Вашингтона касательно взаимодействия с радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России). Бывший сенатор рассказал об этом в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», слова Клинцевича приводит ФАН.

«В этой игре я вижу лукавство, потому что официальные военные власти США передали оружие, технику, боеприпасы и снаряжение "Талибану", а не представителям законной власти, которых они готовили», — разоблачил Клинцевич намерения Вашингтона.

По его словам, в руках талибов оказались колоссальные запасы американского вооружения, боевой техники, боеприпасов и прочего военного имущества, причем в полностью исправном состоянии. Это трудно объяснить иначе, чем сотрудничеством США с «Талибаном», резюмировал эксперт.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации