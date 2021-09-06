Клинцевич назвал плюсы от участия России в восстановлении Афганистана

Член Совета Федерации РФ, председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич допустил, что Россия возьмется за восстановление Афганистана ради экономической выгоды. По его словам, страна обладает колоссальными запасами полезных ископаемых.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Клинцевич объяснил, что ситуация в Афганистане угрожает безопасности Центральной Азии, но российские дипломаты и военнослужащие «отслеживают» политику запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1. Ресурсы, которые оказались в руках повстанцев, могут заинтересовать Москву, считает спикер.

«Среди редкоземельных металлов в количестве 20 наименований Афганистан владеет от 35 до 45% мировых запасов. Эти ресурсы сейчас можно добывать с технической точки зрения, раньше это было невозможно. Афганистан никогда не был колонией, его никто не разрабатывал. И уже по той риторике, которую ведут талибы, я вижу, что они пытаются этим воспользоваться. Если у нас [России] будет какая-то возможность поучаствовать и получить экономический эффект, то почему нет. Не вижу в этом никаких проблем. Работа наших дипломатов дает мне такую надежду», — заявил Клинцевич.

Подробнее о том, кто может занять руководящие посты в Исламском Эмирате Афганистан (ИЭА), «Политика Сегодня» писала ранее.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации