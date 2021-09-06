ПАСЕ направит в Москву наблюдателей на выборы в Госдуму

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом сказано в заявлении организации.

Миссия ПАСЕ в Москве состоится по случаю парламентских выборов, сказано в сообщении. В Россию прибудет группа из пяти человек.

«Делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве», — указано в заявлении.

Голосование на выборах в Госдуму состоится с 17 по 19 сентября. Делегация ПАСЕ будет наблюдать за процессом голосования в течение трех дней. Стоит отметить, что граждане России могут избрать не только депутатов Госдумы, но и глав регионов, а также членов местных парламентов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что более 7 тысяч россиян сумели досрочно проголосовать на выборах. Такая возможность предоставляется гражданам, которые живут в труднодоступных местах.