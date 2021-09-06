Голикова сообщила, что порядка 39 миллионов россиян полностью привились от COVID-19

Кампания по вакцинации от коронавируса успешно продолжается в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россияне осознают всю важность вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от этой опасной инфекции поставили себя порядка 46 млн человек, добавила Голикова.

«Около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, 39 млн из них привились обоими компонентами», — отметила она на Всероссийской неделе по охране труда.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодня в РФ есть еще три препарата от COVID-19 — вакцины «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Россияне могут записаться на прививку в регистратуре любой поликлиники, а также на сайте «Госуслуги».