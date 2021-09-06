Боевики «Талибана» захватили мавзолей афганского героя и отца лидера сопротивления

Боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщили, что без боя заняли мавзолей отца лидера панджшерского сопротивления.

В понедельник, 6 сентября, представители движения передали, что мавзолей национального героя Ахмада Шаха Масуда перешел под контроль талибов. Данное место примечательно не только тем, что находится всего в восьми километрах от города Базарак, где находится штаб «Панджшерских львов», но и тем, что это место захоронения отца лидера сил сопротивления Ахмада Масуда.

Бои с отрядами повстанцев в окрестностях Базарака идут с переменным успехом несколько дней, так что не исключено, что видео из мавзолея было размещено с целью деморализации сторонников Масуда-младшего.

Ранее боевики сообщили, что под их контролем уже вся мятежная провинция Панджшер, однако позже это утверждение опроверг представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари. По его словам, административный центр провинции все еще занят отрядами Масуда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации