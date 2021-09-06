Депутат отсудил у пенсионерки участок земли в Ярославле

Заволжский районный суд Ярославля отдал депутату муниципалитета Алексею Таганову земельный участок, за который он продолжительное время боролся с пенсионеркой.

Женщина обратилась в суд, чтобы оформить в собственность землю на Тверицкой набережной. Однако выяснилось, что перед этим городская мэрия уже отмежевала участок и отдала половину территории Таганову.

Судебные тяжбы за 12 соток длились около года. За это время 81-летняя пенсионерка умерла, а судиться продолжили уже ее родственники, но проиграли — суд встал на сторону депутата.

Примечательно, что кадастровая стоимость земли оценивается в 800 тысяч рублей, а рыночная — примерно в десять раз выше. Но, как многодетный отец, депутат получил участок бесплатно.

История вызвала общественный резонанс в Ярославле. Даже коллеги депутата требовали его отступить и отдать землю владелице, но Таганов проявил упорство. По сообщениям «МК», из-за этого он потерял должность главы комитета по социальной политике. Но в итоге стал землевладельцем.