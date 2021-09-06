Префектура Уака восстановила сельхозпроизводство после разгрома боевиков армией ЦАР

Фермеры Центральноафриканской Республики вернулись к работе после обеспечения безопасной обстановки в стране. Возобновлены поставки товаров на внутренний рынок, восстанавливается торговля и социальная сфера.

Об изменениях в африканской стране рассказывается в материале Radio Ndeke Luka. Журналисты пообщались с вице-президентом специальной делегации «Куанго-центр» Тьерри Донгба. Он рассказал, как изменилась жизнь центральноафриканцев после прихода в регион правительственных сил.

«Этому возобновлению деятельности способствует присутствие сил обороны и безопасности ЦАР. Большая часть госслужащих находится на месте. Фермеры также свободно занимаются своими делами. Все хорошо», — заявил он.

Стабилизировать ситуацию в городе Куанго и всей префектуре Уака удалось благодаря операции армии ЦАР (FACA) против вооруженных группировок из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Подготовленные российскими инструкторами правительственные подразделения разгромили боевиков, вернув под контроль Банги обширные территории. Россияне, которые в некоторых публикациях западной прессы фигурируют как «ЧВК Вагнера», по просьбе властей республики и по согласованию с СБ ООН занимаются подготовкой местных силовиков.

Центральноафриканским властям предстоит еще много работы, чтобы восстановить страну после затяжного военного кризиса, отметили журналисты. Жители Куанго жалуются на качество дороги, соединяющей город со столицей. За годы войны инфраструктура сильно пострадала, из-за чего фермеры сталкиваются с определенными трудностями при перевозке продукции в Банги.