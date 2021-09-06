Баранец поддержал участие резервистов в российско-белорусских учениях «Запад-2021»

Участие резервистов в учениях с белорусскими военными «Запад-2021» положительно скажется на боеспособности российской армии, о чем заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Минобороны РФ отправит резервистов в Калининградскую область, чтобы проверить их на учениях «Запад-2021». Об этом телеканалу «360» сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Это военнослужащие запаса, которые ранее добровольно заключили договор с МО. По его условиям, они в мирное время, как правило, раз в месяц, участвуют в занятиях и сборах», — объяснил полковник.

Такие военные специалисты получают ежемесячные выплаты в размере от четырех до пяти тысяч для офицеров, а выплаты за трехдневные сборы могут достигать 10 тысяч рублей. Резервистам также положена единовременная выплата при заключении нового контракта, для офицеров эта сумма достигает 34 – 66 тысяч рублей, для солдат — от 19 до 39 тысяч. Баранец уверен, что это немалые траты на поощрение мобилизационного резерва, но в случае войны он восполнит потери среди личного состава, так что важно поддерживать еще и его боеспособность. Участие резервистов в совместных учениях с белорусской армией будет как нельзя кстати.

Стратегические учения «Запад-2021» стартуют 10 сентября и продлятся до 16 числа, маневры будут проходить на девяти российских полигонах и на пяти в Белоруссии. В маневрах примут участие 200 тысяч человек и свыше 80 средств авиации, а также 760 единиц военной техники.