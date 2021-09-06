Сайт «Умного голосования» попал под блокировку по требованию Генпрокуратуры

Доступ к порталу был ограничен из-за его связи с экстремистскими организациями, пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Представители Роскомнадзора выяснили, что сайт «Умного голосования» (УГ) использовался для деятельности ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Интернет-ресурс продолжал деятельность, несмотря на прямой запрет после соответствующего решения суда. Проект УГ неоднократно был замешан в скандалах с утечками данных посетителей сайта и участников проекта.

ФАН рассказывал, как сторонники видеоблогера Алексея Навального вводят людей в заблуждение и подталкивают к нарушению закона Россиийской Федерации.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России