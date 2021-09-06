Волков заявил о блокировке последнего доступного сайта команды Навального

Роскомнадзор начал блокировку сайта «Умного голосования», заявил сторонник блогера Алексея Навального Леонид Волков.

Это один из ресурсов «Фонда борьбы с коррупцией» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Сайт «Умного голосования» оставался последним из незаблокированных в РФ, отметил Волков.

Житель Кубани ранее получил штраф за покупку тысячи листовок, где фигурирует символика «Умного голосования». Он не стал отрицать свою свою вину. Суд признал символику экстремистской, так как она принадлежит ресурсу, курируемому ФБК1, который основал блогер Алексей Навальный. Сумма штрафа для россиянина составила 2,5 тыс. рублей.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России