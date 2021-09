Племянница Трампа назвала его «фашистом»

Племянница экс-президента США Дональда Трампа, психолог и писатель Мэри Трамп назвала своего дядю «фашистом». В интервью порталу Business Insider она заявила, что бывший глава Белого дома всегда симпатизировал лидерам-автократам и отвергал политиков, склонных к дипломатии.

«Он фашист, — сказала Мэри Трамп. — Но он, вероятно, не знает, что такое фашизм. <…> Он думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за своего статуса. По его мнению, он всегда находится в центре вселенной и думает, что с ним следует считаться, даже если он невежественный, самый слабый и наименее интеллектуально развитый человек, которого я когда-либо встречала».

Подобное интервью племянница самого узнаваемого республиканца дала в преддверии выхода своей книги «Расплата: травма нашей нации и поиск способа исцеления» («The Reckoning: Our nation's trauma and finding a way to heal»). Мэри Трамп добавила, что бывший президент всегда считал проявлением силы «способность быть жестоким и все время выходить сухим из воды».

В качестве примера «рассудительных политиков», на которых стоит равняться, писатель привела президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. При этом особое внимание президента Трамп всегда уделял российскому коллеге Владимиру Путину, заключила Мэри Трамп.