ФИФА получила первые отчеты по прерванному матчу отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина

ФИФА опубликовала официальное заявление после инцидента в матче сборных Бразилии и Аргентины, который был прерван в первом тайме.

Встреча квалификации ЧМ-2022, в которой сборная Бразилии принимала Аргентину, была приостановлена после появления на поле полицейских и сотрудников миграционной службы. Нескольких игроков команды Лионеля Скалони, выступающих в клубах АПЛ, заподозрили в пересечении границы с нарушениями. Они должны были пройти 14-дневный карантин, однако проигнорировали требования властей Бразилии.

В ФИФА сообщили, что сожалеют о приостановке матча. Представители организации уже получили первые официальные отчеты. В ближайшее время информацию проанализируют компетентные органы из дисциплинарного комитета, после чего ФИФА примет итоговое решение. Не исключено, что сборной Аргентины присудят техническое поражение.