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Названы три гриба, помогающие сбросить лишний вес

Названы три гриба, помогающие сбросить лишний вес

Некоторые виды грибов способны помочь человеку избавиться от лишнего веса. Но необходимо правильно подойти к их выбору, заявили ученые.

Снижению уровня плохого холестерина в организме способствуют шампиньоны. Грибы можно найти как в российских лесах, так и в магазинах. Вид содержит в себе более двух десятков полезных аминокислот. Благодаря этому качеству, шампиньоны помогают не только сбросить лишний вес, но и сохранить молодость, передает LIFE.

Белые грибы тоже способствуют похудению. Богатый антиоксидантами продукт позитивно влияет на обменные процессы в организме. Эти грибы стимулируют выработку коллагена и укрепляют иммунитет. Худеющим также советуют употреблять лисички, так как они являются низкокалорийными.

Люди с сидячим образом жизни часто рискуют своей фигурой и здоровьем. Как не набрать вес в таких условиях, рассказала диетолог Анна Белоусова. Она посоветовала уменьшить обеденную порцию, передает телеканал «360».