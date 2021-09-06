России и Германии предложили создать новый энергетический альянс

Новую идею, которую совместными усилиями могли бы реализовать Москва и Берлин, озвучил Райнер Зеле, экс-глава австрийской OMV, крупнейшей в центральной Европе нефтяной компании.

Он считает, что обеим странам стоит создать «водородный альянс». Он отметил, что на европейском рынке растет спрос на экологически чистое топливо. Параллельно Европа постепенно отходит от применения угля, и сейчас можно уже уверенно сказать, что будущее — за возобновляемыми источниками энергии и водородом, цитирует Зеле издание PolitOnline.

«И вот в этой связи я выступаю за то, чтобы активизировать сотрудничество между Германией и Россией. То есть я выступаю фактически за водородный альянс между нашими двумя странами. В краткосрочной перспективе нам будет необходимо сконцентрироваться на так называемом голубом водороде, когда мы водород производим из природного газа, а CO2 храним под землёй», — высказался Зеле.

У России, продолжил он, есть и технологии, с помощью которых можно создавать «зеленый» водород, то есть производимый способом электролиза. Именно такой будет тоже интересен европейским покупателям.

Насколько реально создание подобного альянса, оценил Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов.

«Предложение очень хорошее, учитывая, что Германия является крупнейшим покупателем российского газа в Европе (если мы не берём в расчёт Турцию)», — объясняет Громов.

Можно отметить, что после введения в эксплуатацию «Северного потока-2» Германия станет еще и крупнейшим распределителем российского газа для всей Европы. Поэтому потенциал производства водорода из российского газа на немецкой территории огромный.

Возникает вопрос: если идея с альянсом интересна и взаимовыгодна, когда же на нее обратят внимание? Эксперт считает, что все зависит от политических отношений двух стран. Если не возникнет никакой геополитической напряженности, если все пройдет благополучно с запуском и вводом в эксплуатацию «Северного потока-2», то создание подобного альянса станет вполне логичным следующим шагом на пути энергетического сотрудничества двух стран, подвел итог Алексей Громов.