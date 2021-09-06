Завершилось строительство второй нитки газопровода «Северный поток — 2»

Окончено строительство второй нитки российского трубопровода «Северный поток — 2».

Об этом стало известно из сообщения компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Сварка последней трубы газопровода завершилась в Балтийском море.

«Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода», — сообщает оператор.

Следующим шагом компании должно стать осуществление стыковки секции трубопровода, идущей от берега ФРГ, с секцией, которая тянется из вод Дании. Оператор проекта добавил, что «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года.