Руководство Центральноафриканской Республики продолжает укрепление национальной армии. В коммуне Бегуа открыли главную базу материально-технического снабжения национальной армии (FACA).

Как сообщается в материале Le Potentiel Centrafricain, в торжественном мероприятии по случаю открытия нового военного объекта приняли участие президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра, а также члены правительства.

Присутствующий на мероприятии министр обороны ЦАР Клод-Рамо Биро заверил, что новый пункт МТО существенно повысит потенциал республиканской армии.

«Таким образом, это один из многих военных объектов, которые будут строиться в нашей стране благодаря решениям президента Туадера», – заявил глава министерства.

Армия ЦАР в последнее время добилась больших успехов в вопросах обеспечения безопасности. Подготовленные российскими инструкторами подразделения разгромили крупные группировки боевиков, вернув мир и стабильность в страну. Специалисты из РФ, которых зарубежные журналисты нередко приписывают к «ЧВК Вагнера», по просьбе Банги организовали подготовку для местных силовых ведомств.

На данный момент пункт МТО в Бегуа занимает 15 гектаров из выделенных под проект 176 гектаров. Дополнительные сооружения еще предстоит возвести, но уже сейчас армия в полной мере может использовать этот объект.