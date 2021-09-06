Лидер афганского сопротивления призвал сограждан дать отпор «Талибану»

Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд обратился к единомышленникам и афганцам, и призвал их не сдаваться и бороться с боевиками дальше.

Аудиозапись с воззванием Масуд опубликовал на своей странице в Facebook, где заявил, что борьба с «Талибаном»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) еще не окончена, в стране продолжается общенациональное восстание.

«Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена, <...> бои против талибов продолжаются», — заявил Масуд.

По словам Масуда, международное сообщество обязано обратить внимание на то, что на стороне талибов активно воюют иностранные граждане. Лидер сопротивления призвал общественность осудить действия талибов и их союзников.

Движение «Талибан» развернуло наступление в Афганистане в начале августа, уже 15 августа боевики без боя взяли Кабул и провозгласили окончание двадцатилетней войны. Сразу после этого президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, однако вице-президент Амрулла Салех заявил, что власть в стране переходит в его руки. Он призвал афганцев дать отпор боевикам. Вторым лидером сопротивления стал сын знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации