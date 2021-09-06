«Неизбежные собеседники». ЕС хочет подружиться с талибами назло России и Китаю

Пока еще действующий канцлер Германии Ангела Меркель во время поездки в федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия заявила, что Берлину нужно «разговаривать с талибами». Поддерживать контакты с членами запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 необходимо для продолжения эвакуации оставшихся в Афганистане немцев, а не в знак сотрудничества, поправила федеральный канцлер.

«Талибы теперь являются теми, с кем нужно бороться», — сказала она.

Европейский союз (ЕС) пока не может определиться со своим отношением к афганским повстанцам, но тенденция уже намечается. Заявление госпожи Меркель – лишь еще одно доказательство того, что Европа медленно, но верно двигается в сторону сотрудничества с талибами.

Сотрудничества, но не признания. Именно об этом на прошлой неделе напомнил коллегам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время неформальной встречи с представителями МИД в Словении.

«Чтобы поддержать афганское население, нам придется взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает признания, это лишь оперативный диалог», — успокоил собравшихся дипломат.

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Так или иначе, Евросоюз допускает взаимодействие с верхушкой «Талибана» вплоть до полноценной дипмиссии в Кабуле: Боррель не исключил, что ЕС отправит в столицу Афганистана своих представителей на постоянной основе, но лишь «при соблюдении условий безопасности». После он вновь пообещал, что это «вовсе не является первым шагом к признанию», но авторитетное западное издание Politico сомневается в искренности дипломата.

«Такой подход вызывает вопросы о том, не приведет ли план к фактическому признанию талибов. <…> Теперь, когда западные силы покинули страну, ЕС необходимо поддерживать связь с талибами по важнейшим вопросам», — пишут эксперты.

В число «важнейших вопросов» входит не только безопасность населения, но и геополитическое противостояние в Востоком. Судя по интервью Жозепа Борреля французской газете Le Journal du Dimanche, для Брюсселя оно стоит даже выше, чем жизни афганцев.

«Талибы теперь для нас [ЕС] становятся неизбежными собеседниками на переговорах, — пожаловался журналистам представитель ЕС. — Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы».

Ход весьма предсказуемый, учитывая, что Россия и Китай, для которых «Талибан» по-прежнему запрещенная организация, контактируют с ней гораздо активнее. Достаточно взглянуть на список стран, которые талибы собираются пригласить на церемонию утверждения нового правительства Афганистана. По данным источника «Аль-Джазиры», в него входят Китай, Россия, Иран, Турция, Пакистан и Катар.

Global Look Press / Saifurahman Safi Source / XinHua

Брюссель стремится влиять на ситуацию в Афганистане, через силу пытаясь сотрудничать с талибами и поправляя себя фразами в духе: «это вовсе не шаг к признанию». На «афганском поле» Евросоюз пока держится в аутсайдерах, рассуждает политолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов, но один козырь у европейцев все-таки есть.

В вопросе беженцев Европа придерживается куда более либеральных взглядов, нежели Россия. Президент Владимир Путин дал понять, что поток мигрантов будет проходить жесткий контроль, дабы не допустить транзита афганских боевиков в российские города. Брюссель же мыслит другими категориями, уверяет Маркелов.

«У Евросоюза есть достаточно хороший ресурс – это их открытая политика в части мигрантов. На них они натренировались и тренируются каждый день, и на этом они могут привлечь афганцев. <…> Пока что всех геополитических игроков, которые бьются за влияние в Афганистане, ждет неудача. Потому что нет исторического понимания ситуации. США 20 лет находились в стране, но так ничего и не поняли. Теперь, когда они ушли, место освободилось, и даже сами американцы начинают по сути второй заход в эту страну. Евросоюз не отстает», — считает политолог.

Стремление балансировать между осуждением терроризма и влиянием в Афганистане вскоре приведет к появлению новых формулировок в руководстве Евросоюза. Если на словах Брюссель будет отгораживаться от талибов, то на деле соратники Борреля постараются подобрать дипломатический ключ к афганскому кейсу, заключил Сергей Маркелов.

Global Look Press / Str

Соединенные Штаты на этом поле пока ушли в тень из-за явной проигрышной позиции – слишком уж много авторитетных СМИ называют уход военнослужащих США из страны «бегством». Больше всего чести досталось Китаю: представитель «Талибана» Забиулла Муджахид в интервью итальянской газете La Repubblica уже назвал Поднебесную «главным партнером Афганистана» и «пропуском на рынки всего мира».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации