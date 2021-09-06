Голикова: треть смертей в России приходится на людей трудоспособного возраста

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, 80% составляют мужчины, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Небольшая продолжительность жизни, которая наблюдается в регионах России, обусловлена высокой смертностью россиян трудоспособного возраста. Порядка 80% из них составляют мужчины, подчеркнула вице-премьер России.

«В общей структуре смертности 55% приходится на сердечно-сосудистые заболевания», — добавила Голика в рамках пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

Более 55% смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания. VI Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сочи. В рамках сессии пройдет более сотни мероприятий, в которых примут участие главы компаний и государственные деятели.