В Госдуме ознакомились с расследованием ФАН о карибской недвижимости Ирины Чирковой

Представитель Государственной думы Вера Ганзя прокомментировала расследование Федерального агентства новостей о заграничной недвижимости кандидата в депутаты ГД Ирины Чирковой.

По мнению парламентария, претендент на пост народного избранника не должен владеть недвижимым имуществом за рубежом. Депутат считает, что каждый кандидат обязан отказаться либо от заграничной недвижимости, либо от претензий на место в законодательном органе власти.

«Если человек решает баллотироваться в Государственную думу или в региональные законодательные органы власти, значит, он должен сделать выбор в пользу того, чтобы отказаться от недвижимости за границей. А совмещать — это слишком неразумно», — заявила Ганзя в беседе с Федеральным агентством новостей.

В начале сентября ФАН выпустил расследование, согласно которому Ирина Чиркова имеет элитную недвижимость в Доминиканской Республике, а также вид на жительство в этой карибской стране. Кроме того, оказалось, что кандидат от партии «Справедливая Россия» связана семейными узами с заместителем председателя Архангельской городской думы Олегом Черненко. У пары есть общий сын, который был рожден в Доминикане.