Президент России Владимир Путин придерживается идеальной стратегии в отношении Курильских островов. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Российский лидер предложил повысить инвестиционную привлекательность Южных Курил и создать свободную от налогов зону. Китайских аналитиков восхитила стратегия Москвы, пишет «ПолитРоссия».

Авторы статьи отметили, что Япония не исключала возможность силового решения спора вокруг Южных Курил. В ответ Россия проводила масштабные военные учения на этой территории, действия Москвы были предупреждающим сигналом для Токио.

Однако после Путин предложил повысить инвестиционную привлекательность региона, что может поставить Японию в неудобное положение.

«Иными словами, Россия намерена не только усиливать оборонительный потенциал Курил, но и прилагать все усилия для экономического развития островов. Сочетание жестких (военных. — Прим. ред.) и мягких (экономических. — Прим. ред.) методов — идеальная стратегия», — сказано в статье.

Условия, которые предлагает Россия, являются очень выгодными и привлекут много инвесторов. Не исключено, что первыми выступят Китай и Южная Корея, отметили авторы статьи.

«Это не только затруднит реализацию агрессивных планов Японии по возможному силовому захвату островов, но и поставит Токио на место в политическом плане. Таким образом, Россия убьет двух зайцев одним ударом», — подчеркнули аналитики.

Эксперты отметил, что Японии также не стоит рассчитывать на поддержку извне. Соединенные Штаты слишком заняты, чтобы помогать союзникам.

Телеканал «360» ранее сообщал, что японские читатели призвали вернуть «собаку Путина». Причиной стало проведение мероприятия на Южных Курилах.