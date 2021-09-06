Корнилов рассказал, чем может обернуться отказ ЕС финансировать Польшу и Венгрию

Евросоюз выделил 18 членам межгосударственного объединения деньги на восстановление экономики после пандемии коронавируса, но Польша и Венгрия остались «за бортом» финансирования.

Варшава и Будапешт должны были получить €57 млрд и €7,2 млрд соответственно, но Брюссель отказал в дотации из-за «несоответствия» этих стран общеевропейским стандартам. В частности, ЕС выразил недовольство законом о запрете ЛГБТ-пропаганды, принятом в Венгрии, и судебной реформой в Польше.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что решение ЕС спровоцирует серьезные внутренние проблемы в этих странах, поскольку как у польской, так и венгерской оппозиции появится серьезный повод для критики властей.

По мнению эксперта, евробюрократы задействовали финансовый рычаг, чтобы повлиять на суверенную политику Польши и Венгрии. Если Евросоюз продолжит диктовать им свои условия под угрозой лишения денег, то страны-участницы рано или поздно серьезно задумаются о выходе из объединения.

«При таком подходе Брюссель доиграется до того, что и в Польше, и в Венгрии данная тема быстро начнет набирать популярность», — отметил политолог.

Ранее «Политика Сегодня» сообщала, что исполнительный орган Евросоюза требовал от Венгрии отказаться от законов и ограничений, которые оскорбляют чувства представителей ЛГБТ. В противном случае Брюссель грозился применить «финансовую кару» в отношении Будапешта.