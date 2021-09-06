«Не виноватая я»: почему Молдавия закрыла глаза на «транспортную блокаду» Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду вопреки обещаниям так и не смогла уберечь Приднестровье от транспортной «блокады». Запрет на въезд и передвижение через территорию Украины автомобилей с номерами непризнанной республики все-таки вступил в силу с 1 сентября этого года.

По мнению экспертов, Санду не удалось добиться отсрочки решения киевских властей, поскольку эта мера была якобы заранее согласована с Кишиневом. При этом Украина намерена и дальше использовать Приднестровье как «другую сторону темы Донбасса» для борьбы с Россией. Такое мнение выразили аналитики портала RuBaltic.

Давняя угроза

Украинская сторона уже неоднократно грозилась запретить въезд транспорту с приднестровскими номерами, но каждый раз отказывалась от своей инициативы. Последний раз Киев поднимал этот вопрос в конце августа, однако предупреждение не было воспринято всерьез ни в Кишиневе, ни в Москве.

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

Ведь незадолго до этого, 11 августа, Санду заверила замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что никаких ограничительных мер, включая «блокаду», по отношению к приднестровцам применяться не будет.

В свою очередь глава непризнанной республики Вадим Красносельский указал, что у обеих сторон конфликта сложились благоприятные условия для ведения переговоров.

Кроме того, посольство Молдавии в Киеве письменно попросило украинские власти отложить августовский запрет на январь 2022 года. Позднее Кишинев поспешил заверить, что проблема полностью решена: мол, приднестровские автолюбители могут беспрепятственно поменять номера и водительские удостоверения.

Дело в том, что свободно въезжать на территорию Украины Киев разрешил только транспортным средствам, у которых есть либо номера страны-члена ООН, либо нейтральные номера, которые выдаются Кишиневом и Тирасполем совместно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Специально для этой цели в упомянутых городах с 1 сентября 2018 года открылись пункты регистрации, где было выдано более 3,6 тыс. нейтральных знаков. Однако после введения в Молдавии чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса оба центра приостановили работу. Так, переоформить автомобили успели лишь 5% от числа всех приднестровских водителей.

Именно поэтому официальное решение Киева стало полной неожиданностью как для жителей непризнанной республики, так и для российской стороны. Чего не скажешь о Молдавии, для которой жесткий запрет для приднестровцев, вероятно, не стал таким уж сюрпризом, рассуждают эксперты портала.

Интересы Украины

В RuBaltic напомнили, что в конце августа вице-премьер по реинтеграции в молдавском правительстве Влад Кульминский встретился в Киеве с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым. И есть все основания полагать, что чиновники не могли обойти стороной злободневный транспортный вопрос.

«Да и на высшем уровне, во время встреч Санду и Зеленского, основной блок обсуждаемых вопросов неизменно касался России и Приднестровья, а вопрос транспорта и автомобильных номеров — один из наиболее обсуждаемых в этом блоке», — убеждены аналитики.

Народные новости / wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0 / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Причин, почему Кишинев не стал препятствовать Киеву, может быть несколько, полагают обозреватели. С одной стороны, подобный запрет был призван «подставить» Козака, который после встречи с Санду пообещал, что никакой «блокады» Приднестровья не будет.

«В этом случае та оживленная официальная переписка между Кишиневом и Киевом, которая велась в конце августа, призвана всего лишь “отмазать” Майю Санду в стиле “не виноватая я — он сам решил”. В то же время Киев как бы демонстрирует, что судьба Приднестровья находится в его руках, и Россия в этом так — постольку поскольку», — говорится в статье.

С другой стороны, не исключено, что решение Киева по автомобильным номерам — всего лишь первый шаг на пути более всестороннего давления на непризнанную республику. В этом случае Молдавии отводится роль наблюдателя за украино-российским противоборством.

К тому же, продолжили эксперты, Зеленский воспринимает Приднестровье как некую «другую сторону темы Донбасса», которую с таким же успехом можно было бы использовать против Москвы.

Однако наиболее правдоподобной причиной произошедшего аналитики видят то, что намерения Киева были заранее согласованы с Кишиневом.

«Весь “бумагооборот” между Кишиневом и Киевом был проведен для отвода глаз. Скорее всего, Зеленский поставил Санду перед фактом введения запрета, абсолютно не беспокоясь о мнении молдавской стороны», — отметили в издании.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Роковая ошибка

Приднестровский МИД назвал действия украинских властей «деструктивными» и посетовал на то, что многочисленные обещания руководства Молдавии так и «не привели к практическим результатам».

Более того Тирасполь усомнился в возможности вести какие-либо переговоры с Кишиневом в дальнейшем и пригрозил ответными мерами — к примеру, запретом на передвижения по территории республики машин с молдавскими номерами.

«Подобные блокадно-ограничительные меры негативно влияют на состояние молдаво-приднестровского диалога, в связи с чем призываем всех участников переговорного процесса дать оценку действиям, идущим вразрез с принципами и содержанием существующих договоренностей, и не допустить полномасштабной транспортной блокады Приднестровья», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ также возмутились сложившейся ситуацией и указали, что блокадные меры сведут на нет все усилия по восстановлению позитивного диалога.

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По мнению экспертов, политика Украины по отношению к Приднестровью неизбежно поставила под удар власти Кишинева и лично Майю Санду, которая точно так же, как и Козак, заявляла о нормализации обстановки на левом берегу Днестра. С этих пор все ее заявления будут восприниматься российской стороной со скепсисом.

«Россия теперь получила четкое представление о том, как выстраивать отношения и переговоры с Молдовой, в том числе и по приднестровской проблеме. Это представление больше не основывается на каких-то надеждах или тем более иллюзиях», — убеждены аналитики.

По их словам, нарушение договоренностей с РФ может дорого обойтись Молдавии, которая в скором времени должна заключить новый контракт на поставку природного газа, а также вести переговоры по открытию российского рынка для кишиневской сельхозпродукции.