Лавров пообещал начало транзита газа по «СП-2» в ближайшее время

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что остались считанные дни до запуска транзита голубого топлива по российскому трубопроводу «Северный поток — 2».

Заключительные строительные работы на газопроводе должны завершиться в ближайшие дни. Такое заявление министр сделал в ходе общения с журналистами 6 сентября.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — пообещал Сергей Лавров.

Аналогичное заявление накануне сделал бывший руководитель австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. Он отметил, что завершение строительства «Северного потока — 2» и его запуск состоятся уже на текущей неделе.