В Госдуме упрекнули США в поддержании экстремистской деятельности в России

Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела РФ и открыто поддерживает экстремистскую деятельность, заявили в Госдуме.

Госдеп США раскритиковал задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму. Также американская сторона сделала очередное заявление о принадлежности полуострова.

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев резко ответил Вашингтону.

«Американским дипломатам, как и другим участникам «Крымской платформы», давно пора уяснить, что Крым — это Россия», — заявил Пискарев.

Крым стал регионом РФ в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Большинство избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Референдум прошел в соответствии с международным правом.