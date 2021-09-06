«Три непохожих друг на друга фильма»: сценарист Измайлов рассказал о кинотрилогии про Шугалея

Фильм «Шугалей-3. Возвращение» является приключенческим боевиком, однако это не значит, что в нем присутствует только вымысел, заявил сценарист киноленты Владимир Измайлов.

Премьера третьей части трилогии о социологе Максиме Шугалее состоялась на телеканале НТВ 2 сентября. В интервью изданию «Слово и Дело» Измайлов рассказал о нюансах подобного кино, а также раскрыл некоторые детали написания сценария и проведения съемок.

В первую очередь сценарист отметил, что при составлении «плана» фильма ему очень помогла психология. Он каждый раз пытался представить себя на месте своих героев и их реальных прототипов, чтобы как можно точнее описать эмоции. Новый фильм стал более художественным, в отличие от первых двух, которые действительно можно назвать биографическими.

По словам автора сценария, в каждом из таких произведений есть специфика и подводные камни. С одной стороны, зрителю «нужен экшн», с другой — нельзя переборщить с накалом страстей в художественном варианте.

«Я хотел, чтобы третий фильм не был похож на первый. Чтобы случайно не сделать из трилогии сериал. Да и мне самому было интересно, насколько возможно сделать три непохожих друг на друга фильма», — подчеркнул Измайлов.

Он также отметил, что во время съемок команда выкладывалась на 100%, так как работу нужно было выполнить в сжатые сроки, а условия были не самыми легкими — большинство сцен были сняты в пустыне. Однако юмор помогал разрядить обстановку и продолжать выполнять задуманное.

Увидеть фильм «Шугалей-3. Возвращение» можно будет уже с 9 сентября в петербургских кинотеатрах, а также в большинстве онлайн-кинотеатров.