Украинские власти используют тему конфронтации и гибридной войны с Россией для оправдания дальнейшей дерусификации страны, так как если в Донбасс реинтегрируется в состав Украины и там наступит мир, для населения на первое место выйдет вопрос русского языка.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал киевский политолог, глава «Института Глобальных стратегий» Вадим Карасев.

По его словам, часть украинской элиты, политического класса и общества выступает то, чтобы решить наконец вопрос с Донбассом, нормализовать отношения с Москвой и сблизить Украину с Россией.

Но другая часть украинцев считает, что необходимо, наоборот, как можно дальше держаться от России, чем дальше, тем лучше. И именно эта часть, выступающая против сближения с Россией, является сейчас более сильной, более активной и более пассионарной.

«Если мы возвращаем Донбасс, то мы возвращаемся к нормальным отношениям с Россией, но без Крыма. Уже, кстати, есть проблема, а Крым как? А если мы оставляем это все в замороженном или полузамороженном состоянии, не идем ни на какие уступки, война до победного конца гибридная и так далее, значит, мы продолжаем воевать с Россией. Понимаете, в чем дело?», — объяснил Карасев.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому находящиеся у власти политики, а также общественные деятели настаивают на продолжении, как они ее называют, национально-освободительной войны, настаивают на войне до победного конца.

Ведь, если Донбасс опять окажется под контролем Киева и война будет окончена, в обществе встанут другие вопросы – русский язык, права русскоязычных жителей и тому подобные. Но чем дольше Украина продолжает вести гибридную войну с Россией, чем больше проводится украинизация, тем больше у властей поводов для дерусификации, заключил Карасев.