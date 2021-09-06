Лидеры стран — участниц БРИКС примут итоговую декларацию на саммите 9 сентября

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщили в Кремле.

Событие состоится 9 сентября. Саммит пройдет в режиме видеоконференции. Стороны планируют обсудить международные и региональные вопросы на фоне ситуации в Афганистане. Кроме того, в ходе саммита будет поднята тема борьбы с пандемией коронавируса. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР также рассмотрят перспективы сотрудничества в рамках объединения.

«Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации», — сообщили в Кремле.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой. По его словам, обстановка в стране обострилась после вывода американских войск. Он также напомнил, что войска Советского Союза уходили из страны организовано, а оставшийся в Кабуле режим просуществовал еще несколько лет.