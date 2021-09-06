Экс-игрок сборной Франции скончался после 39 лет комы

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба французского Национального союза футболистов-профессионалов.

Адамс впал в кому в марте 1982 года и с тех пор не приходил в сознание. Футболист пострадал из-за врачебной ошибки во время операции в одной из клиник Лиона.

Он дважды становился серебряным призером чемпионата Франции в составе «Нима» и «Ниццы». С 1972 по 1976 год Адамс вызывался в национальную сборную, за которую провел 22 матча.

В честь футболиста названы несколько стадионов в муниципалитетах Коркийруа, Даммари-ле-Лис и Катийон-сюр-Самбр.