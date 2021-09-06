Новый город Спутник у Владивостока может войти в программу «Дальневосточный квартал»

Проект города Спутник у Владивостока должен войти в программу «Дальневосточный квартал», заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Создать новый город власти страны намерены на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Населенный пункт будет находиться в 30 км от Владивостока, добавил Чекунков.

«Мы будем использовать механизмы «дальневосточных кварталов» при реализации проекта по проектированию города-спутник», — заявил он на конференции по итогам Восточного экономического форума.

Новый город будет рассчитан примерно на 300 тыс. жителей. Площадь его застройки составит порядка 925 га. В общей сложности население агломерации совокупно может составить около миллиона человек, добавил он.