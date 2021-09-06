Объем оформленных сделок в рамках ВЭФ составил 3,6 трлн рублей

Финансовые достижения ВЭФ огласил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Участники VI Восточного экономического форума (ВЭФ), завершившегося во Владивостоке, суммарно заключили сделок на 3,6 триллиона рублей, сообщил Трутнев.

«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей», — сказал он.

Полпред президента России в ДФО полагает, что предпринимателем еще предстоит проделать значительный объем работы, перед тем как эти деньги поступят в экономику региона. Трутнев подчеркнул, что на Дальнем Востоке продолжается работа по привлечению внутренних и иностранных инвестиций. Он уверен, что это единственный способ создать новые возможности развития.