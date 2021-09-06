Детский центр психиатрии эвакуировали из-за угрозы взрыва в Москве

Юных пациентов эвакуировали из Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой из-за анонимного сообщения о взрыве.

Кинологам предстоит проверить территорию центра. На время проверки всех находящихся в центре в целях безопасности вывели из здания. Были эвакуированы около 100 человек.

Накануне неизвестный человек отправил на электронную почту школы в Люберцах письмо, в котором пообещал взорвать помещение. Стражи порядка обследовали учебное заведение, никаких взрывчатых веществ в нем не нашли. По данному факту возбудят уголовное дело.