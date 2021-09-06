В МИД РФ выступили против попыток неконституционной смены власти в Гвинее

Москва осуждает попытки неконституционной смены власти в Гвинее. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство призвало освободить президента Гвинеи Альфа Конде. Отмечается, что Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти. В министерстве также сообщили, что россияне, которые находятся на территории другого государства, не пострадали после обострения ситуации. Также в министерстве иностранных дел рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Гвинею, пока не нормализуется обстановка в стране.

Ранее СМИ сообщили о государственном перевороте в Гвинее, за которым стоят силы спецназначения. Предполагается, что ими руководит полковник Мамади Думбуйя. Он ранее служил во французском Иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять под контроль армейское спецподразделение GPS.